Видео-монтаж свадебного фильма

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт23 заявки290 просмотров

Доброго времени суток! Нужно сделать, клип 4-5 минут, и длинный фильм 40-60 минут.  Оплата от 100$ 

6 лет назад
guest_15645826340861
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров