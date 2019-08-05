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Режиссер монтажа
Здравствуйте,
Наша компания специализируется в Facebook Marketing и создании контента для социальных сетей. Мы растём и на данный момент готовы принять нового партнёра в команду для работы на удаленной основе. Мы ищем человека который действительно любит своё дело, готов расти и инвестировать время в самообучение, а также может предложить своё видение решения задачи.
Аватар идеального кандидата:
- - опыт видео монтажа, цветокоррекции
- - уверенное владение Adobe After Effects, Adobe Premier, Photoshop
- - собственная рабочая станция с возможностью редактировать 4к
- - умение соблюдать дедлайны / ответственность- желание учиться и улучшать свои навыки
- - заинтересован в последствии работать на полную ставку
- - работа только удаленно
- - на первых этапах работа по совместительству, несколько заказов в месяц
- - с ростом доверия, переход на полную занятость и месячная ставка+бонусы- оплата через PayPal, строго раз в две недели (на первых этапах по выполнению заказа)
- - квартальные бонусы, оплата software- мы поддерживаем ваш профессиональный рост, возможна оплата курсов/семинаров по профилю
> Instagram/Facebook контент - explainers, white board videos and interviews
От простых
- https://www.instagram.com/p/B0TsLrCFAPc/?igshid=3uwxcykv9fwo
- https://www.instagram.com/p/Bt2Brg2g6Mf/?igshid=2uagxcp7ryby
Если вы заинтересованы, пожалуйста ответьте на эти вопросы:
- - ваша занятость на данный момент (фриланс, полная ставка, не работаю)
- - что для вас является самым важным фактором при работе с заказчиком?
- - в нескольких словах опишите ваш опыт в сфере видео-монтажа?
- - на какую оплату при полной ставке вы рассчитываете?
- - какой тип роликов вы предпочитаете монтировать больше всего?
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