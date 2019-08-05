Режиссер монтажа

​Здравствуйте,

Наша компания специализируется в Facebook Marketing и создании контента для социальных сетей. Мы растём и на данный момент готовы принять нового партнёра в команду для работы на удаленной основе. Мы ищем человека который действительно любит своё дело, готов расти и инвестировать время в самообучение, а также может предложить своё видение решения задачи.

Аватар идеального кандидата:

- опыт видео монтажа, цветокоррекции

- уверенное владение Adobe After Effects, Adobe Premier, Photoshop

- собственная рабочая станция с возможностью редактировать 4к

- умение соблюдать дедлайны / ответственность- желание учиться и улучшать свои навыки

- заинтересован в последствии работать на полную ставку

- работа только удаленно

- на первых этапах работа по совместительству, несколько заказов в месяц

- с ростом доверия, переход на полную занятость и месячная ставка+бонусы- оплата через PayPal, строго раз в две недели (на первых этапах по выполнению заказа)

- квартальные бонусы, оплата software- мы поддерживаем ваш профессиональный рост, возможна оплата курсов/семинаров по профилю

> Instagram/Facebook контент - explainers, white board videos and interviews​

От простых

До более креативных > Промо ролики. Более высокий уровень монтажа​. В некоторых проектах несколько камер / дроны и тд. ​

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