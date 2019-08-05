Режиссер монтажа

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок413 просмотров

​Здравствуйте,

Наша компания специализируется в Facebook Marketing и создании контента для социальных сетей. Мы растём и на данный момент готовы принять нового партнёра в команду для работы на удаленной основе. Мы ищем человека который действительно любит своё дело, готов расти и инвестировать время в самообучение, а также может предложить своё видение решения задачи.

Аватар идеального кандидата:

  • - опыт видео монтажа, цветокоррекции
  • - уверенное владение Adobe After Effects, Adobe Premier, Photoshop
  • - собственная рабочая станция с возможностью редактировать 4к
  • - умение соблюдать дедлайны / ответственность- желание учиться и улучшать свои навыки
  • - заинтересован в последствии работать на полную ставку
Что мы предлагаем:

  • - работа только удаленно
  • - на первых этапах работа по совместительству, несколько заказов в месяц
  • - с ростом доверия, переход на полную занятость и месячная ставка+бонусы- оплата через PayPal, строго раз в две недели (на первых этапах по выполнению заказа)
  • - квартальные бонусы, оплата software- мы поддерживаем ваш профессиональный рост, возможна оплата курсов/семинаров по профилю
Примеры того с чем мы работаем:

> Instagram/Facebook контент - explainers, white board videos and interviews​

От простых

До более креативных

> Промо ролики. Более высокий уровень монтажа​. В некоторых проектах несколько камер / дроны и тд.

Если вы заинтересованы, пожалуйста ответьте на эти вопросы:

  • - ваша занятость на данный момент (фриланс, полная ставка, не работаю)
  • - что для вас является самым важным фактором при работе с заказчиком?
  • - в нескольких словах опишите ваш опыт в сфере видео-монтажа?
  • - на какую оплату при полной ставке вы рассчитываете?
  • - какой тип роликов вы предпочитаете монтировать больше всего?
6 лет назад
romanhm
Роман 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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