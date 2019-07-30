Снять видео на телефон в хорошем качестве

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Закрыт1 заявка233 просмотра

Привет нужно снять на видео (пос Косиора) улицу 40-летие октября. От дома львовская улица 63. До танкового проезда дом 29. На моб телефон в хорошем качестве и скинуть на почту.

6 лет назад
GROMAZEPA
Иван 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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