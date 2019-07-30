Видеосъемка в студии

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
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Необходима съемка - 1 камера, запись беседы 2-х учёных за столом, в студии на ул. Розенштейна 21, с 11 до 15 часов 02 августа

6 лет назад
guest_15361377338642
7 лет в сервисе
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6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров