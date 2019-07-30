Видео отзыв от мужчины 18+

Здравствуйте,нужен ролик на любой локации,дома или на улице без разницы.

Самое главное, что бы ваша речь была естественной и в ваших словах была истина, а не протараторить текст читая его.

Так же нужно в кадре показать от 50 тысяч рублей

Вы должны смотреть в камеру,конечно,допускается естественный отвод глаз от камеры.

Текст я скину в чат,там 2-3 предложения,ролик выйдет примерно секунд 20,но это не ограничение!Смотря как будете говорить!

Хорошое качевство на фронтальной камере! Съемка вертикальная!

Если нужно будет что-то испрвавить, то ролик надо будет переснять)))

Присылайте примеры работ и смайлик любой,не люблю тех кто не читает описание задания!