Необходима съемка - 1 камера, запись беседы 2-х учёных за столом, в студии на ул. Розенштейна 21, с 11 до 15 часов 02 августа
Видео отзыв от мужчины 18+
Здравствуйте,нужен ролик на любой локации,дома или на улице без разницы.
Самое главное, что бы ваша речь была естественной и в ваших словах была истина, а не протараторить текст читая его.
Так же нужно в кадре показать от 50 тысяч рублей
Вы должны смотреть в камеру,конечно,допускается естественный отвод глаз от камеры.
Текст я скину в чат,там 2-3 предложения,ролик выйдет примерно секунд 20,но это не ограничение!Смотря как будете говорить!
Хорошое качевство на фронтальной камере! Съемка вертикальная!
Если нужно будет что-то испрвавить, то ролик надо будет переснять)))
Присылайте примеры работ и смайлик любой,не люблю тех кто не читает описание задания!
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