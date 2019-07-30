Создать видеоуроки по приложению такси.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок412 просмотров

ссылка на приложение, нужно записать как водитель зарабатывает с его помощью

Оплата в любой валюте и системе удобной Вам, но нужно дешево - работать буду с человеком который предложит минимальную цену.

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров