Видеоролики (для Инстаграма и сайта)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок323 просмотра

Необходимо создание видеороликов (мультипликационных) для размещения в инстаграме интернет магазина обуви и на сайте.

6 лет назад
spainshoes
Дмитрий 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров