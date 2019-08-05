ссылка на приложение, нужно записать как водитель зарабатывает с его помощью Оплата в любой валюте и системе удобной Вам, но нужно дешево - работать буду с человеком который предложит минимальную цену.
Видео монтаж
Приветствую всех
Вот это видео чуть доработать https://www.youtube.com/watch?v=LrkYMwyx0sY
В начале BAHTIIAR.COM, дописать
В конце добавить слайд скину в ЛС (в этом слайде просто контакты и все)больше ничего делать не нужно.
Во всем видео Снизу прикрепить баннер с контактами (баннер уже готовый)
Сделать нужно быстро и качество что бы не потерялось.
Кто может сразу сделайте я оплачу.
Баннера которые у меня есть смотрите их тут https://drive.google.com/open?id=1T3kPKH76TtoF2BfFeKaknSzQeOzx7QPn (посмотрите и поставьте тот который будет лучше всего смотреться но при этом что бы номер телефона был большой что бы человек увидел контакт с телефона)
Либо сделайте текстом виде баннера Звоните и номер телефона (так даже будет лучше)
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