Видео монтаж

Приветствую всех

Вот это видео чуть доработать https://www.youtube.com/watch?v=LrkYMwyx0sY

В начале BAHTIIAR.COM, дописать

В конце добавить слайд скину в ЛС (в этом слайде просто контакты и все)больше ничего делать не нужно.

Во всем видео Снизу прикрепить баннер с контактами (баннер уже готовый)

Сделать нужно быстро и качество что бы не потерялось.

Кто может сразу сделайте я оплачу.

Баннера которые у меня есть смотрите их тут https://drive.google.com/open?id=1T3kPKH76TtoF2BfFeKaknSzQeOzx7QPn (посмотрите и поставьте тот который будет лучше всего смотреться но при этом что бы номер телефона был большой что бы человек увидел контакт с телефона)

Либо сделайте текстом виде баннера Звоните и номер телефона (так даже будет лучше)