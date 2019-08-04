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Монтаж видеороликов, природа
Есть съемки природы (с дрона, вертолета, самолета и просто с земли), требуется монтаж и озвучка роликов (наложение звуков, музыка), чтобы получались небольшие тематические фильмы 5-10 мин длиной. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=vXkMOX50-mo
Это я делал сам, можно сказать на коленке, мне нужен профессиональный подход.
Спасибо
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