Монтаж видеороликов, природа

Есть съемки природы (с дрона, вертолета, самолета и просто с земли), требуется монтаж и озвучка роликов (наложение звуков, музыка), чтобы получались небольшие тематические фильмы 5-10 мин длиной. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=vXkMOX50-mo

Это я делал сам, можно сказать на коленке, мне нужен профессиональный подход.

Спасибо