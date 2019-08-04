Моушен-дизайнер. "Правда или выпивка"

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки343 просмотра

Нужна заставка для видеоролика

примеры : 

https://youtu.be/4YkgQu2q1wA?t=2

https://youtu.be/5XsQf8ynAxg?t=7

должен присутствовать текст правил и название

текст правил : "отвечай на вопросы или пей рюмашку" (зависит от заставки, можно более подробный текст)

название "правда или выпивка"

желательно с анимацией (см 2-ой пример)

фон, цвета, стиль - на ваше усмотрение

Помимо этой заставки надо будет сделать еще одну, но она должна совпадать со стилем этой заставки (но это потом, отдельно)

6 лет назад
blackfish
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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