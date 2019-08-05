Собрать нарезку из готовых видео и наложить анимацию

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок317 просмотров

Требуется собрать нарезку из готовых видео и наложить сверху небольшую анимацию по определенному сценарию. Сценарий прикреплен.

6 лет назад
guest_15311956873181
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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