2D художников-аниматоров в интересную команду

На постоянной основе ищем 2D художников-аниматоров в нашу команду, которые работают в After Effects, Anime Studio (MOHO) и аналогичных анимационных программах. Шаблонные, по типу Vyond, не подходят.

Мы создаем анимационные видео-истории для подростков на нашем Youtube канале, пример анимации – youtu.be/x8a0I-kt6d4

Рисуем по сценарию с подробной текстовой раскадровкой. В штате уже есть постоянные аниматоры, но мы развиваемся и постоянно нуждаемся в кадрах.

Длительность одного видео +- 4 минут.

Как все происходит на практике:

1. мы скидываем вам сценарий с раскадровкой + 2 звуковые дорожки англ. и русская (они могут отличаться немного по хронометражу)

2. вы отрисовываете персонажей и объекты, согласовываем пожелания и делаем предоплату

3. далее вы готовите 2 одинаковых видео (англ и руск. с возможными изменениями надписей и липсингом), по времени желательно вложиться в 2-3 недели. После – сдаете, мы оплачиваем оставшуюся часть.

Если остаются вопросы – пишите, скинем больше примеров готовых видео и исходных раскадровок к ним.

Работа постоянная. Новые сценарии в работу готовы скидывать сразу же после сдачи предыдущего.