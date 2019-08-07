Нужна заставка для видеоролика

Нужна заставка для видеороликапримеры : https://youtu.be/5XsQf8ynAxg?t=7 (https://youtu.be/5XsQf8ynAxg?t=7)должен присутствовать текст правил и названиетекст правил : "отвечай на вопросы или пей рюмашку" (зависит от заставки, можно более подробный текст)название "правда или выпивка"

Также небольшой дисклеймер этом же стилежелательно с анимацией (но открыты для предложений)фон, цвета, стиль - на ваше усмотрение