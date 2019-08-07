Смонтирую для вас видео по выгодной цене
- Монтаж видео;
- Моушн-дизайн;
- Анимация;
- Саунд дизайн;
- Цветокоррекция;
E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
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нет принятых заявок
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Портфолио
- Агенство недвижимости150 просмотров
- Реабилитационный центр151 просмотр
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Сделано все быстро и качественно. Разумные цены. Было приятно работать
Ответный отзыв
Выполнил заказ на интро, согласовал без правок, произвёл оплату без проблем