neofalcon

Михаил Бабкин neofalcon

 
27 летРоссия/Чита
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Смонтирую для вас видео по выгодной цене
  • Монтаж видео;
  • Моушн-дизайн;
  • Анимация;
  • Саунд дизайн;
  • Цветокоррекция;
Портфолио: https://vk.com/babkinmontage

E-mail: [email protected]

VK: https://vk.com/neofalcon

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Arey299
Никита 
27 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужна заставка для видеоролика
Сделано все быстро и качественно. Разумные цены. Было приятно работать
Выполнил заказ на интро, согласовал без правок, произвёл оплату без проблем
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