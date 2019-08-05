Съемка контент материала в Краснодаре. 10-15 мини роликов продолжительностью 30-45 сек.
Добавить описание к видео в канале ютуб
Добавить описание и теги к 163 видео в канале ютуб
Скопировать ссылку в тестовый документ
Прислать тестовый документ со ссылками на видео
Цена 300 рублей
Срок выполнения 1 день
Все описания и теги придумывать не надо
Все есть в исходниках ..
Скриншоты
https://yadi.sk/i/FF_TkSgYSoOQqg
https://yadi.sk/i/d4IF8DkI_m84kA
https://yadi.sk/i/y8q_QlCIzKq1Qg
https://yadi.sk/i/maMkTlPsqYg7lg
https://yadi.sk/i/cg_3RZlzldcbew
https://yadi.sk/i/Fq01ESFe3M3IGQ
Заявки фрилансеров
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