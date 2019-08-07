Для эксперимента (психологической методики), необходимо создать программу суть которой в следующем: Программа должна состоять из двух частей, в первой части воспроизводится видео (путь к которому заранее указывается), после того как видео заканчивается, сразу же ...
Вывести видео с ютуб в рекомендуемые
Необходимо вывести старое ютуб-видео в рекомендуемые, в отклике пишите, пожалуйста, свои варианты действий и ориентировочный бюджет. Для продвижения могут использоваться любые инструменты, с которыми вы уже работали.
Видео: www.youtube.com/watch?v=x...
Стоимость работ отдельно обсудим с исполнителем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо для 10 видео роликов сделать короткие описания с хештегами на youtube канале (https://www.youtube.com/channel/UCdgc5ZAaOrCpiUBWQ9ianTA/featured) для каждого видео с тегами . Прошу указать стоимость и сроки. Перечень роликов доступны по ссылкам : https://youtu.be/Py9NZqiBDMk ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт6 лет назад
у нас есть готовый шаблоны. надо изменять тексты,картинкиВидеомонтаж31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добавить описание и теги к 163 видео в канале ютуб Скопировать ссылку в тестовый документ Прислать тестовый документ со ссылками на видео Цена 300 рублей Срок выполнения ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт6 лет назад
Съемка контент материала в Краснодаре. 10-15 мини роликов продолжительностью 30-45 сек.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Монтаж материала для детского ютуб канала. Длительность ролика от 2 до 4 -х минут. Ожидания: красивые переходы, яркие красочные футажи, приветствуется помощь с придумыванием сценария. Имеется музыка с действующей подписки. Возможность сотрудничества на длительный срок. ...Видеомонтаж35 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Нужна заставка для видеороликапримеры : https://youtu.be/5XsQf8ynAxg?t=7 (https://youtu.be/5XsQf8ynAxg?t=7)должен присутствовать текст правил и названиетекст правил : "отвечай на вопросы или пей рюмашку" (зависит от заставки, можно более подробный текст)название "правда или выпивка" Также небольшой дисклеймер этом же ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно смонтировать простой ролик. Ввидет будет 2 картинки людей между которыми будет аудиодиалог с субтитрами. Длительность 4 минВидеомонтаж46 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую всех Вот это видео чуть доработать https://www.youtube.com/watch?v=LrkYMwyx0sY В начале BAHTIIAR.COM, дописать В конце добавить слайд скину в ЛС (в этом слайде просто контакты и все)больше ничего делать не нужно. Во всем ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Требуется собрать нарезку из готовых видео и наложить сверху небольшую анимацию по определенному сценарию. Сценарий прикреплен.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт6 лет назад