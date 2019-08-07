Создание программы

Для эксперимента (психологической методики), необходимо создать программу суть которой в следующем:

Программа должна состоять из двух частей, в первой части воспроизводится видео (путь к которому заранее указывается), после того как видео заканчивается, сразу же происходит переключение на веб камеру. Окно после запуска должно быть без интерфейса (просто видео с камеры), и с определенным интервалом на данное видео автоматически накладываются фильтры такие как: Черно-белый, размытие, контрастность, яркость и т.п. + звуковое сопровождение. Порядка 8ми фильтров.

Видеться программа со следующим интерфейсом: первоначальное окно в котором можно выбрать видео которое будет воспроизведено вначале и далее после переключения на веб камеру – какие фильтры будут включены, с каким интервалом (например каждую минуту) и в каком порядке, так же указать на расположение звукового файла, который будет запущен в определенном порядке (как и фильтр)...

Объяснил все сумбурно но представление того что должно получится есть весьма четкое.

p.s. Пожалуйста оставляйте отклики сразу же с предполагаемой ценой...