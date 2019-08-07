Необходимо для 10 видео роликов сделать короткие описания с хештегами на youtube канале (https://www.youtube.com/channel/UCdgc5ZAaOrCpiUBWQ9ianTA/featured) для каждого видео с тегами . Прошу указать стоимость и сроки. Перечень роликов доступны по ссылкам : https://youtu.be/Py9NZqiBDMk ...
Создание программы
Для эксперимента (психологической методики), необходимо создать программу суть которой в следующем:
Программа должна состоять из двух частей, в первой части воспроизводится видео (путь к которому заранее указывается), после того как видео заканчивается, сразу же происходит переключение на веб камеру. Окно после запуска должно быть без интерфейса (просто видео с камеры), и с определенным интервалом на данное видео автоматически накладываются фильтры такие как: Черно-белый, размытие, контрастность, яркость и т.п. + звуковое сопровождение. Порядка 8ми фильтров.
Видеться программа со следующим интерфейсом: первоначальное окно в котором можно выбрать видео которое будет воспроизведено вначале и далее после переключения на веб камеру – какие фильтры будут включены, с каким интервалом (например каждую минуту) и в каком порядке, так же указать на расположение звукового файла, который будет запущен в определенном порядке (как и фильтр)...
Объяснил все сумбурно но представление того что должно получится есть весьма четкое.
p.s. Пожалуйста оставляйте отклики сразу же с предполагаемой ценой...
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