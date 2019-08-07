Сделать короткие описания к 10 видео с хештегами на youtube канале

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Закрыт15 заявок307 просмотров

Необходимо для 10 видео роликов сделать  короткие описания с хештегами на youtube канале (https://www.youtube.com/channel/UCdgc5ZAaOrCpiUBWQ9ianTA/featured) для каждого видео с тегами . Прошу указать стоимость и сроки.

Перечень роликов доступны по ссылкам : 

https://youtu.be/Py9NZqiBDMk

https://youtu.be/0V0ActNgHL8

https://youtu.be/MxBCijmD2aw

https://youtu.be/ZN0QOa6JPVU

https://youtu.be/L754OmIayhk

https://youtu.be/yhhLy0Uoemg

https://youtu.be/klpp1LDD0F8

https://youtu.be/0sESdqgFee8

https://youtu.be/Rb7Ji1IrkjU

https://youtu.be/c_DAIyXwzSI

6 лет назад
rEDDIS
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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