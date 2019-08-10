Наложить на видео фильтр blur: 5px;, осветлить на 92% 100 р. Залить на youtube.
Рекламный видеоролик интерфейса приложения
Нужно сделать рекламный видеоролик интерфейса платформы, которого еще нет. Эта платформа будет работать внутри приложения телеграм на блокчейне Telegram Open Network.
Ниже скинул видео, которое нужно будет взять за основу и добавить в него ряд изменений
Заявки фрилансеров
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