Рекламный видеоролик интерфейса приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт12 заявок747 просмотров

Нужно сделать рекламный видеоролик интерфейса платформы, которого еще нет. Эта платформа будет работать внутри приложения телеграм на блокчейне Telegram Open Network. 

Ниже скинул видео, которое нужно будет взять за основу и добавить в него ряд изменений

https://yadi.sk/i/rGxFV01T6lrWhQ

6 лет назад
vladimir12903480
27 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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