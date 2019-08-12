Смонтировать видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен8 заявок203 просмотра

Необходимо смонтировать одно видео из нескольких крупных фрагментов: общее время около 2 часов. Нужно убрать шумы на видео и сделать из этих фрагментов одно. Видео должно быть готово 12 августа до 14:00.

6 лет назад
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

youarstudio
42 года
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Как всегда, быстро, хорошо и качественно. Спасибо! Рекомендую!
Очень приятно и комфортно работать с Полиной. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

youarstudio
42 года
6 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад