Смонтировать динамичный видеоролик (все материалы скину). Обязательно должны присутствовать эффектные переходы. Все более подробно опишу в лс
Создание интро для Ютуб-канала
По готовой картинке нужно создать интро для Ютуб-канала, наложить музыку. Сама картинка будет выслана позже.
Заявки фрилансеров
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