Смонтировать короткий видеоролик для YouTube канала

С самого начала выбрал этого фрилансера и ни капли не пожалел! С момента обсуждения ТЗ и до полного выполнения работы он был на связи и всегда отвечал на мои вопросы, чтобы я мог лично контролировать процесс работы. Что немаловажно, так это сроки, работа была выполнена очень быстро, а что самое главное качественно. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с исполнителем!