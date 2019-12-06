stavey

Николай stavey

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Видео, аудио и фото обработка.

Качественный и недорогой видеомонтаж тут 

Я использую программы: 

  • Adobe After Effects
  • Sony Vegas
  • Adobe Premier Pro
Продающая и красивая анимация

Профессиональная и быстрая обработка аудио 

Для аудио обработки используются программы:

  • Audacity
  • Adobe Audition
Почему именно я?

Я сэкономлю Ваше время, ведь я всегда на связи и готов ответить на любые вопросы!

Работаю по факту выполнения работы. Выполнил работу - получил деньги ✅  

   

✅Вы не получите сырой продукт в красивой обертке

✅Я гарантирую качество конечного продукта и быстроту выполнения заказа✅

Вы платите не за бренд, а за качество, быстроту и спокойствие ✅

📞Контакты для связи

☎ На связи 24/7. 

 

 Время работы над проектом и цена рассчитываются индивидуально, но не стоит переживать: цена оптимальная, время минимальное

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Отзывы заказчиков

myoda
Павел 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
5 баллов
5 лет назад
Запись видео с экрана
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Удалить субтитры на английском и добавить на русском
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_15724344316441
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
3 балла
5 лет назад
Перевод озвучки
Делали английский перевод делали, и не сделали. Работа была выполнена на 40% и очень некачественно. По итогу исполнитель вообще пропал. За услугами перевода обращаться не советую. Деньги ушли внекуда, оплатить, к сожалению, успела полностью.
yastreb_321
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
3 балла
5 лет назад
Создание 500 видео роликов из изображений
К сожалению, Николай пропал, при этом взяв половину денег. Ждал его 4 дня, но он не появляется. Честно не ожидал что так произойдет с ТОПом веблансера и с рейтингом. Не рекомендую к сотрудничеству данного исполнителя
attaral
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Уникализация видео -4
Отличный исполнить. Все устроило. Рекомендую.
Всё супер, работаем не в первый раз!
Ответный отзыв
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Видеомонтаж
23 отзыва(-2)
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