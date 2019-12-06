Видео, аудио и фото обработка.
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Я использую программы:
- Adobe After Effects
- Sony Vegas
- Adobe Premier Pro
Профессиональная и быстрая обработка аудио
Для аудио обработки используются программы:
- Audacity
- Adobe Audition
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📞Контакты для связи
- +79156822582 ( Telegram, WhatsApp, Viber)
- @nikolayterehov ( Skype )
- [email protected]
☎ На связи 24/7.
Время работы над проектом и цена рассчитываются индивидуально, но не стоит переживать: цена оптимальная, время минимальное
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0 из 5
Портфолио
- Consumed Витамины Суперинтенсив314 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
5 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
3 балла
5 лет назад
Делали английский перевод делали, и не сделали. Работа была выполнена на 40% и очень некачественно. По итогу исполнитель вообще пропал. За услугами перевода обращаться не советую. Деньги ушли внекуда, оплатить, к сожалению, успела полностью.
$150
3 балла
5 лет назад
К сожалению, Николай пропал, при этом взяв половину денег. Ждал его 4 дня, но он не появляется. Честно не ожидал что так произойдет с ТОПом веблансера и с рейтингом. Не рекомендую к сотрудничеству данного исполнителя
$10
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнить. Все устроило. Рекомендую.
Ответный отзыв
Всё супер, работаем не в первый раз!
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