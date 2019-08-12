Яндекс РСЯ

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Завершен16 заявок287 просмотров

Консультация на счёт настройки яндекс директа и рся, помощь в обходе модерации, ниша финансовые рынки. Можно рассмотреть вариант долгосрочного сотрудничества.

6 лет назад
dyachenkov
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$300
5 дней
Escrow
Работа выполнена качественно и очень даже быстро, будем работать дальше
Все ок. Продолжаем работу!

Заявки фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад