Нужны отзывы положительные на Яндекс маркет рекомендованные на яндекс карты гугл карты Остальная информация после принятие заявки
Контекстная реклама
Нужно сделать рекламу в Яндекс директ и Google. Реклама должна быть на поиске и медийная.
Тематика - продажа одежды оптом. 20 категорий.
Бюджет до 2000 р.
Только для опытных исполнителей.
Выбранный исполнитель
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