Контекстная реклама

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен12 заявок226 просмотров

Нужно сделать рекламу в Яндекс директ и Google. Реклама должна быть на поиске и медийная.

Тематика - продажа одежды оптом. 20 категорий.

Бюджет до 2000 р. 

Только для опытных исполнителей.

6 лет назад
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6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

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Сергей 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Работы выполенил раньше срока. Подход действительно комплексный. Спасибо.
Спасибо, приятно было поработать

Заявки фрилансеров

web-inline
Сергей 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад