Настройка я.директ и адсенс через еламу

формат работы

1. я даю страницу и ключи к ней

2. вы их фильтруете по коммерческий\не коммерческий составляете объявления в Excel

3. согласовываем с вами этот excel файл

4. размещаете его через еламу

5. берем следующий раздел

6. раз в неделю вы анализируете статистику, и даете мне отчет и ваши комментарии по нему, согласовываем правки, делаем.

Тематика услуги в ИТ области.

Нужно настроить не только рекламу выдающуюся в серпе, но и на сторонних площадках, в т.ч. Я.Дзен. С вас компетенция, ответственный подход и современный подход (не аля "Кликай сюда, акция, скидка"), с меня своевременная оплата.

Если у вас мало опыта или топорный подход, если вы любите кормить завтраком своих заказчиков - пожалуйста, давайте не будем тратить наше время.