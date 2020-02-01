Нужны отзывы положительные на Яндекс маркет рекомендованные на яндекс карты гугл карты Остальная информация после принятие заявки
Настройка я.директ и адсенс через еламу
формат работы
1. я даю страницу и ключи к ней
2. вы их фильтруете по коммерческий\не коммерческий составляете объявления в Excel
3. согласовываем с вами этот excel файл
4. размещаете его через еламу
5. берем следующий раздел
6. раз в неделю вы анализируете статистику, и даете мне отчет и ваши комментарии по нему, согласовываем правки, делаем.
Тематика услуги в ИТ области.
Нужно настроить не только рекламу выдающуюся в серпе, но и на сторонних площадках, в т.ч. Я.Дзен. С вас компетенция, ответственный подход и современный подход (не аля "Кликай сюда, акция, скидка"), с меня своевременная оплата.
Если у вас мало опыта или топорный подход, если вы любите кормить завтраком своих заказчиков - пожалуйста, давайте не будем тратить наше время.
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