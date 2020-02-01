Настройка я.директ и адсенс через еламу

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен8 заявок380 просмотров

формат работы

1. я даю страницу и ключи к ней

2. вы их фильтруете по коммерческий\не коммерческий составляете объявления в Excel

3. согласовываем с вами этот excel файл

4. размещаете его через еламу

5. берем следующий раздел

6. раз в неделю вы анализируете статистику, и даете мне отчет и ваши комментарии по нему, согласовываем правки, делаем.

Тематика услуги в ИТ области.

Нужно настроить не только рекламу выдающуюся в серпе, но и на сторонних площадках, в т.ч. Я.Дзен. С вас компетенция, ответственный подход и современный подход (не аля "Кликай сюда, акция, скидка"), с меня своевременная оплата.

Если у вас мало опыта или топорный подход, если вы любите кормить завтраком своих заказчиков - пожалуйста, давайте не будем тратить наше время.

6 лет назад
gromka
Кирилл 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
6 лет назад
$125
32 дня
Escrow
все хорошо
Хорошо поработали с Кириллом! :-)

Заявки фрилансеров

lilwat
35 лет
10 лет в сервисе
Был
24 дня назад
6 лет назад