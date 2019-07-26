Копирайтинг на тему арбитража трафика

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Требования к исполнителю: 

- Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга; 

- Грамотный русский язык; 

Требования к текстам: 

- Уникальные; 

- Структуированные (маркированные списки, подзаголовки, микроидеи); 

- Отсутствие воды и мусорных сентенций; 

- Содержательные; 

- Объем – 3-5к символов. 

Тематика статей – SEO, CPA, арбитраж, заработок в интернете, партнерские программы. Важно в этом ориентироваться, понимать. Рерайт нам не нужен. 

Количество необходимых статей – 5. 

Ценник – 130 рублей за 1000 символов. 

Темы можете предлагать сами, поскольку креативность – отличное качество. Если их нет, предложу сам.

6 лет назад
Desmoond
Влад 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

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