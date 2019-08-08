Нужно написать текст для : Лендинга (продажа строительных лесов и вышек тур) -раздел о компании Основного сайта http://global-trade23.ru/ (строительные материалы, все для монолитного строительства) - раздел "о компании" ...
Копирайтинг 18000 знаков.
Нужен копирайтинг примерно 18000 знаков контента на сайте. Тексты должны быть с адекватным форматированием, заголовками, списком и т.д. Написаны
на удобно читаемом русском языке. И, само собой, уникальными.
Ссылку на сайт предоставлю выбранному исполнителю.
После успешного выполнения заказа возможно долгосрочное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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