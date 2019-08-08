Копирайтинг 18000 знаков.

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Завершен5 заявок232 просмотра

Нужен копирайтинг примерно 18000 знаков контента на сайте. Тексты должны быть с адекватным форматированием, заголовками, списком и т.д. Написаны

на удобно читаемом русском языке. И, само собой, уникальными.

Ссылку на сайт предоставлю выбранному исполнителю.

После успешного выполнения заказа возможно долгосрочное сотрудничество.

6 лет назад
Redbitmedia
Антон 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$45
7 дней
Escrow
Все, как обычно, на уровне и оперативно. Спасибо за качественную работу!
Как и в прошлый раз, сотрудничество состоялось. Все отлично, с удовольствием работаю с Антоном дальше.

Заявки фрилансеров

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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