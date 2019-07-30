Требования к исполнителю: - Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга; - Грамотный русский язык; Требования к текстам: - Уникальные; - Структуированные (маркированные списки, подзаголовки, микроидеи); - Отсутствие ...
Написать отзыв об интернет магазине на Hotline.ua
Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от имени покупателя.
Номер заказа, фото чека, либо гарантийки, либо товара (нужно для подтверждения сделки) скину на электронку, или Вайбер.
Текст: положительное описание сотрудничества покупателя с магазином. Объем 100-400 символов. Примеры отзывов можно будет посмотреть на странице магазина на Hotline.
Исполнитель - ТОЛЬКО с Украины (нужен укр. номер телефона для регистрации на Hotline)
Расчет после модерации отзыва (бывает модераторы не пропускают) на банковскую карту.
Цена - 2$ за отзыв.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требования: - Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ; - Грамотный английский язык (C1, C2) Требования к текстам: - Уникальные; - Отсутствие воды и мусорных ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен копирайтинг примерно 18000 знаков контента на сайте. Тексты должны быть с адекватным форматированием, заголовками, списком и т.д. Написаны на удобно читаемом русском языке. И, само собой, уникальными. Ссылку на сайт ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Нужно написать текст для : Лендинга (продажа строительных лесов и вышек тур) -раздел о компании Основного сайта http://global-trade23.ru/ (строительные материалы, все для монолитного строительства) - раздел "о компании" ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны тексты про услуг аренды спецтехники на эту страницу: https://avtosalyut.ru/ и еще особо для экскаваторов: https://avtosalyut.ru/arenda-spectehniki/arenda-ekskavatora и новости и статьи но профессионально. Компания серьезная. Вся техника своя. Без посредников работаем. НДС и топливо включаем ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Ищу добросовестного копирайтера на новый сайт. Тематика — маникюр, педикюр, уход за кожей рук. К мужчинам просьба не беспокоить. Будут рассмотрены только женские кандидатуры. Желательно, чтобы Вы хорошо разбирались в теме. Большим плюсом ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать наполнения сайта для кадастрового инженераКопирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $75
Добрый день. Требуется написание статей о ремонте и диагностике Фольксваген Поло. В проекте 20 статей о ремонте. Примеры: "замена передних амортизаторов Фольксваген Поло (+артикулы и выбор)", "почему Поло дёргается при наборе скорости", ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется наполнить сайт крупного проекта контентом, качественно и со смыслом. Оплата по-проектная. Передается объем работ по проекту в виде ТЗ, которое обсуждается совместно (чтобы не переделывать) и определятся стоимость ваших работ. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать 25 текстов на тему хостелов в москве. Тексты все однотипные, но нужна добавочная ценность каждого из них, я дам подробную задачу. 95% уникальность текста, простые ключевики, все обьясню. 1200-1500 симв/каждый текст. Оплата обсуждается. ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт6 лет назад