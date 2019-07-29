Написать 3 статьи-новости на авто тематику

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки214 просмотров

Нужен хороший исполнитель, работа максимально несложная, нужно взять 3 горячих новости на автомобильную тематику, из них следует взять только суть и создать 3 полноценных статьи, по большей степени – копирайтинг, моментами – рерайтинг, но чтобы они были УНИКАЛЬНЫМИ. И придумать к этим новостям горячие заголовки с правильными ключевыми статьями. Одна статьи примерно 1800 символов (+/- 100). Плачу по 50 рублей за 1000 символов.

6 лет назад
levan7
Лев 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров