Написать 3 статьи-новости на авто тематику

Нужен хороший исполнитель, работа максимально несложная, нужно взять 3 горячих новости на автомобильную тематику, из них следует взять только суть и создать 3 полноценных статьи, по большей степени – копирайтинг, моментами – рерайтинг, но чтобы они были УНИКАЛЬНЫМИ. И придумать к этим новостям горячие заголовки с правильными ключевыми статьями. Одна статьи примерно 1800 символов (+/- 100). Плачу по 50 рублей за 1000 символов.