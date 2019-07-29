нужно написать текст на оснований реальной историй.
Написать текст поздравления
Здравствуйте!
Есть история и нужно красиво расписать с нотками юмора
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт6 лет назад
Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работ. Сайт: https://pmpcs.ru Текста должны привлекать целевую аудиторию на сайт и с подвигать к запросу или звонку. 1)Написать тексты во всей продукции где ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. На сайт-визитку визажиста написать текст для раздела "обо мне" 2. Составить текст в виде 3х пунктов " Почему стоит сотрудничать именно со мной" и расписать их.Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Для публикации в интернет-проекте необходимо написать статью: Сравнение офлайн и онлайн бизнеса, а именно открытие кофейни и запуска бизнеса на Amazon. Количество знаков: 5000-6000. Материалы для статьи: ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть несколько примеров предложений для клиентов нашей компании + текст описание нашей компании ( о нас, преимущества и тд ) - нужно создать ( переделать, предложить что-то новое ) уникальное предложение для клиентов, с элементами ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от имени покупателя. Номер заказа, фото чека, либо гарантийки, либо товара (нужно для подтверждения сделки) скину на электронку, или Вайбер. Текст: положительное описание сотрудничества ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требования к исполнителю: - Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга; - Грамотный русский язык; Требования к текстам: - Уникальные; - Структуированные (маркированные списки, подзаголовки, микроидеи); - Отсутствие ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требования: - Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ; - Грамотный английский язык (C1, C2) Требования к текстам: - Уникальные; - Отсутствие воды и мусорных ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен копирайтинг примерно 18000 знаков контента на сайте. Тексты должны быть с адекватным форматированием, заголовками, списком и т.д. Написаны на удобно читаемом русском языке. И, само собой, уникальными. Ссылку на сайт ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Нужно написать текст для : Лендинга (продажа строительных лесов и вышек тур) -раздел о компании Основного сайта http://global-trade23.ru/ (строительные материалы, все для монолитного строительства) - раздел "о компании" ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад