Написать текст поздравления

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Закрыт11 заявок251 просмотр

Здравствуйте!

Есть история и нужно красиво расписать  с нотками юмора 

6 лет назад
Maratabish
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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