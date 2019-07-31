Тексты для сайта визитки. Тема - строительство.

Тексты должны иметь информационный характер для сайта-визитки.

Тема текстов:

Компания ООО «100РА ЛТД» оказывает услуги в сфере строительства по направлениям:

отделочные работы:

— отделка от застройщиков

— отделка промышленных помещений

— индивидуальные дизайн — проекты

фасадные работы

— устройство вентилируемого фасада

— устройство мокрого фасада

— устройства фасада из клинкерной плитки

инженерные коммуникации

— прокладка внутренних электрических сетей

— прокладка внутренних сетей водоснабжения и водоотведения

Сайт: http://ck14549.tmweb.ru

Тексты должны иметь информационный характер для сайта-визитки.

http://prntscr.com/okgbdr на 5 банерах написать не большой текст к картинкам и общий текст к трём ссылкам справа от слайдера: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ \ ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ \ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ.

http://prntscr.com/okgcm1 написать не большой текст О компании.

http://ck14549.tmweb.ru/company/? написать подробный текст О компании,который при просмотре данной вкладки у клиента вызовет доверие к компании.

http://ck14549.tmweb.ru/company/partners/ написать общие тексты о ОТРАСЛЕВЫХ ПАРТНЕРАХ \ ФИНАНСОВЫХ ПАРТНЕРАХ \ ПАРТНЕРАХ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Откорректировать уже внесённый текст по каждому из партнёров.

http://prntscr.com/ojeekf написать не большой общий текст о документах

http://prntscr.com/ojejmi написать общую статью для страницы

http://prntscr.com/ojejwm написать текст в контактах

http://ck14549.tmweb.ru/services/ написать короткие статьи к категориям(Отделочные работы\Фасадные работы\Инженерные коммуникации\Общестроительные работы) и всем подкатегориям услуг.

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Требуемая уникальность: 91 - 96%

Нужно сделать работу в срок до 31.07.2019 дня.

Оплата 15 USD = 1000 руб.

Текстовое наполнение сайта до 10 страниц включительно по 1000 символов.

Укажите свою цену, если сможете сделать данную работу дешевле.

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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ.

С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.