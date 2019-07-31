Нужен хороший исполнитель, работа максимально несложная, нужно взять 3 горячих новости на автомобильную тематику, из них следует взять только суть и создать 3 полноценных статьи, по большей степени – копирайтинг, моментами – рерайтинг, но чтобы ...
Тексты для сайта визитки. Тема - строительство.
Тексты должны иметь информационный характер для сайта-визитки.
Тема текстов:
Компания ООО «100РА ЛТД» оказывает услуги в сфере строительства по направлениям:
отделочные работы:
— отделка от застройщиков
— отделка промышленных помещений
— индивидуальные дизайн — проекты
фасадные работы
— устройство вентилируемого фасада
— устройство мокрого фасада
— устройства фасада из клинкерной плитки
инженерные коммуникации
— прокладка внутренних электрических сетей
— прокладка внутренних сетей водоснабжения и водоотведения
Сайт: http://ck14549.tmweb.ru
Тексты должны иметь информационный характер для сайта-визитки.
http://prntscr.com/okgbdr на 5 банерах написать не большой текст к картинкам и общий текст к трём ссылкам справа от слайдера: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ \ ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ \ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ.
http://prntscr.com/okgcm1 написать не большой текст О компании.
http://ck14549.tmweb.ru/company/? написать подробный текст О компании,который при просмотре данной вкладки у клиента вызовет доверие к компании.
http://ck14549.tmweb.ru/company/partners/ написать общие тексты о ОТРАСЛЕВЫХ ПАРТНЕРАХ \ ФИНАНСОВЫХ ПАРТНЕРАХ \ ПАРТНЕРАХ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
Откорректировать уже внесённый текст по каждому из партнёров.
http://prntscr.com/ojeekf написать не большой общий текст о документах
http://prntscr.com/ojejmi написать общую статью для страницы
http://prntscr.com/ojejwm написать текст в контактах
http://ck14549.tmweb.ru/services/ написать короткие статьи к категориям(Отделочные работы\Фасадные работы\Инженерные коммуникации\Общестроительные работы) и всем подкатегориям услуг.
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Требуемая уникальность: 91 - 96%
Нужно сделать работу в срок до 31.07.2019 дня.
Оплата 15 USD = 1000 руб.
Текстовое наполнение сайта до 10 страниц включительно по 1000 символов.
Укажите свою цену, если сможете сделать данную работу дешевле.
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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ.
С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.
Заявки фрилансеров
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