Копирайт / навыки в web-разработке/ форма обратной связи без загрузки

Задание для копирайтера на тему "отправка формы без перезагрузки страницы"

Внимание, выполнение плана и всех пунктов ТЗ обязательно. Просьба отнестись серьёзно, ТЗ ниже не просто так.

Цель: написать подробный и понятный гайд-инструкцию о том как сделать отправку веб-формы обратной связи без перезагрузки страницы.

1. Объясняем как работаем форма ОЧЕНЬ вкратце, рассказываем про методы отправки, какой нам подходит и почему (если надо без перезагрузки страницы).

2. Как и чем делается такая форма (упоминаем Ajax и Jquery), рассказываем что как работает, куда и как отправляется, приводим примеры готового кода и что нужно установить на сайт.

3. Разбираем пример создания простой формы обратной связи из двух полей подробно и поэтапно, от создания html до скрипта ajax и тестирования.

4. Подводим итог - сколько по времени будет написать подобную форму с нуля, какие навыки нужны для этого (делается всё на PHP), какие готовые наработки, плагины, снипетты и так далее можно использовать.

Примеры кода - комментируем своими словами, хоть каждую строчку. В частности это может помочь уникализировать украденный или неизменяемый код.

Длина текста: от 5900 до 7300 без пробелов

{1. ЗАДАЧА}

Написать простой, понятный читателям, структурированный и интересный текст, отвечающий на запросы пользователей из раздела ТЗ {КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ}.

Текст должен давать развернутый ответ на запросы пользователей из раздела ТЗ {КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ}. Просто вписать ключевые фразы в текст недостаточно.

{2. БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА ТЕКСТА НА СООТВЕТСТВИЕ ТЗ}

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверить выполнение требований из разделов {КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ} и {ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОВА} инструментом https://semparser.ru/check-text2/cab931b1b017973c035fcd06ee422e3c_2JvLG

Видео инструкция по проверке: https://youtu.be/Vjzn9yemHDw

{3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ}

1. Текст должен быть написан от третьего лица, либо от лица компании (мы, наша компания);

2. Вся информация в тексте должна быть достоверной, ВАЖНОЙ для читателя/клиента, достоверной и не повторятся;

3. Цены, списки услуг, характеристики товаров оформлять таблицами. Перечни оформлять списками в редакторе текста.

4. Работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических, типографических, стилистических, смысловых и прочих ошибок;

5. Текст без "воды", пишем только полезную информацию по делу. Ни одно «пустое» или ненужное предложение или слово недопустимо;

6. Недопустимо использование большого количества слишком длинных/коротких предложений;

7. Вопросительные предложения употреблять только в том случае, если без них нельзя обойтись;

8. Академическая тошнота текста не должна превышать 8% (проверить можно тут: http://advego.ru/text/seo/top/);

9. Уникальность: от 100% по text.ru.

10. Максимальный риск по сервису turgenev.ashmanov.com - три бала (не больше одного балла за пункты "повторы" и "запросы").

11. Минимум 7.5 баллов по Главреду https://glvrd.ru/

{4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТИРОВАНИЮ ТЕКСТА}

1. Минимум 1 подзаголовок на каждые 1500 символов. Каждый подзаголовок - отдельная мини-тема текста. Из всех подзаголовков текста должно быть понятно, о чем будет идущий за ними текст. Использование длинных, бессмысленных или нерелевантных нижестоящему тексту заголовков неуместно. Используйте в заголовках слова из ключевых фраз;

2. Минимум 1 список/таблица на каждые 2000 символов;

3. Текст должен быть разбит на абзацы по 2-5 предложений в каждом.

{5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ТЕКСТА}

1. Текст начинается с вводного текста, содержащего самую суть без воды, 2-3 предложения. Затем идет подзаголовок 2 уровня и т.д.;

2. Выделяйте потребности пользователей из списка ключевых фраз и делайте под них отдельные заголовки. Например: "стоимость шенгенской визы, цена визы в шенген" - делайте отдельный подзаголовок про стоимость и закрывайте данный вопрос под ним, "сколько делается шенгенская виза, сколько делается шенген" - аналогично, делаем заголовок про сроки получения. При этом не обязательно вписывать все ключевые фразы, относящиеся к определенной теме под одним заголовком, они могут находиться и в других частях текста;

3. Все части текста должны быть логично связаны между собой, соблюдайте последовательность изложения;

4. В конце текста обязательно подведение итога.

{6. ИДЕИ ДЛЯ ТОГО, О ЧЕМ ПИСАТЬ В ТЕКСТЕ}

Идем по ссылкам, ищем текст, идеи для того, о чем писать, можно брать из этих текстов:

https://toster.ru/q/573538

https://webformyself.com/sozdaniya-formy-bez-obnovleniya-stranicy-s-pomoshhyu-jquery/

https://www.pandoge.com/moduli_i_skripty/prostaya-forma-obratnoy-svyazi-bez-perezagruzki-stranicy-na-php-jquery

https://fructcode.com/ru/blog/how-to-send-html-form-with-ajax/

https://obninsksite.ru/blog/php-scripts/form-of-feedback-ajax

https://ru.wh-db.com/article/kak-otpravit-formu-bez-perezagruzki-stranici/

https://MyRusakov.ru/jquery-ajax-form.html

http://maxsite.org/page/send-form-ajax

https://smartlanding.biz/forma-obratnoj-svyazi-v-modalnom-okne.html

https://sawtech.ru/tehno-blog/otpravka-formy-bez-perezagruzki-stranitsy/

{7. КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ}

1. Запрещается вписывать ключевые фразы, просто окружая их "водой". Все ключевые фразы должны быть вписаны по существу и ничем не выдавать себя;

2. Ключевые фразы должны быть распределены по тексту равномерно и вписаны органично;

3. Ключевые фразы должны быть вписаны именно в текст. В заголовки допустимо вписывать ключевые фразы, если похожие уже вписаны в текст, либо ключевую фразу вписать в текст не получается;

4. В вводном тексте (в начале статьи) обязательно употребление первой по списку ключевой фразы. Если первая по списку ключевая фраза совсем не подходит для вводного текста, берите следующую;

5. Каждую ключевую фразу употребить в тексте точно указанное в скобках количество раз.

ТОЧНЫЕ ВХОЖДЕНИЯ

отправка формы без перезагрузки страницы (1)

отправить форму без перезагрузки (1)

форма без перезагрузки страницы (1)

ЛЮБЫЕ ВХОЖДЕНИЯ

Допускается: изменение словоформ, изменение порядка слов, вставка дополнительных слов (до 3 слов между каждым значимым словом ключевой фразы), вставка дополнительных символов, удаление незначимых слов.

Запрещается: разбивать вхождение ключевой фразы на несколько предложений.

ajax отправка формы без перезагрузки страницы (1)

jquery форма без перезагрузки (1)

обратная форма без перезагрузки (1)

форма без перезагрузки страницы php ajax (1)

{8. ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОВА}

1. В тексте не допускается употребление стоп-слов из списка https://semparser.ru/stop.txt;

2. Частотность самого часто встречаемого слова не должна превышать 2.6%;

3. Самыми часто встречаемыми словами в тексте должны быть: форма, перезагрузка.

Употребить эти слова в тексте в любой словоформе, в скобках указано минимальное количество употреблений:

данные из формы (1)

php (2)

простая (2)

jquery (2)

обратная (2)

почту (2)

отправлять (1)

просто (1)

email (1)

mail (1)

сообщения (1)

function (1)

ответы (1)

сайт (1)

файла (1)

name (1)

вопросы (1)

скрипт (1)

post (1)

поля (1)

имени (1)

html (1)

код (1)

статьи (1)

обработчике (1)

успешной (1)

используем (1)

спасибо (1)

работает (1)

url (1)

data (1)

добавьте (1)

получить (1)

помощью (1)

ошибке (1)

можно (1)

проект (1)

после (1)

технология (1)

переменную (1)

один (1)

делали (1)

проверки (1)