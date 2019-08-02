Небольшие тексты

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Завершен9 заявок194 просмотра

Здравствуйте.

Требуются услуги копирайтера по написанию небольших (2-3 предложения) текстовых описаний к товарам (caнтexникa и мeбeль для вaннoй).

Указывайте цену и способы связи (предпочтительнее скайп в режиме чата)

6 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
6 лет назад
$10
10 дней
Escrow
Отличный исполнитель. Задание понимает с полуслова. Приятная коммуникация. Всегда на связи! Тексты качественные и в сжатые сроки. Мои рекомендации!
Рекомендую! Все четко, конкретно, приятное общение.

Заявки фрилансеров

lulacebab
Юлия 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
36 отзывов(-1)
6 лет назад