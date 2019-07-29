Задание для копирайтера на тему "отправка формы без перезагрузки страницы" Внимание, выполнение плана и всех пунктов ТЗ обязательно. Просьба отнестись серьёзно, ТЗ ниже не просто так. Цель: написать подробный и понятный гайд-инструкцию о ...
Копирайтер для наполнения интернет-магазина (120 тыс.зн)
Здравствуйте! Нужно подготовить описания для товаров интернет-магазина в количестве 57 штук. Подробное ТЗ исполнителю. Уникальность по программе текст.ру.
Основные требования:
- опыт работы с ключами;
- понимание структуры текста, умение писать информативно;
- способность писать от 5000 до 15000 в день.
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