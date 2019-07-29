Копирайтер для наполнения интернет-магазина (120 тыс.зн)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок480 просмотров

Здравствуйте! Нужно подготовить описания для товаров интернет-магазина в количестве 57 штук. Подробное ТЗ исполнителю. Уникальность по программе текст.ру. 

Основные требования: 

  • опыт работы с ключами;
  • понимание структуры текста, умение писать информативно;
  • способность писать от 5000 до 15000 в день.
Оплата  40-55 р/1000 знаков.
6 лет назад
Almayzn
Алина 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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