Английские тексты

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок169 просмотров

Добрый день!

Нужен автор для написания текстов на англ. Стоимость - 100 руб./1000 знаков.

Требования небольшие. Уровень Гугл переводчика — сразу минус, можете не писать.

Для работы обязательно потребуется скайп, поэтому сразу оставляйте его.

Ожидаемый объем: 50-100 тысяч знаков.

6 лет назад
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Выбранный исполнитель

maximenko88
37 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$65
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

maximenko88
37 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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