Копирайтер (рус, укр, англ, итал), переводчик

Предлагаю услуги экспертного, глубокого и вдумчивого перевода и копирайтинга. Опыт более 9 лет.

Перевод с английского и итальянского языков.

Качественный рерайт текстов с уникальностью 95-100%.

Основные направления в работе:

бизнес, маркетинг, интернет маркетинг, реклама. Перевод статей на сайтах и в блогах для ведущих digital агентств Украины. Владение рекламным слогом. Отличное знание бизнес лексики.

технический перевод (мануалы, патенты, нормативно-техническая и товаросопроводительная документация, паспорта безопасности материала, каталоги товаров, ТУ и многие другие технические тексты)

медицинский перевод (протоколы клинических исследований, врачебные выписки, регистрационные документы препаратов, фармаконадзор, технические инструкции к медтехнике и многие другие медицинские тексты)

юридический перевод (перевод контрактов, всех видов договоров, решений суда и прочих юридических документов)

социология, общественная жизнь, религиоведение. Работа со статьями и отчетами по социологии. Перевод сложнейших религиозных текстов.

Greetings, my potential customers!

I'm an SEO-copywriter and translator with extensive experience. I speak English, Russian and Italian languages.

I can translate texts in any directions between any pairs.

I’ve been writing informational, selling and SEO articles in English and Russian languages for 9+ years. Preference is given to the orders associated with information technology (the latest novelty, modern information technologies, Internet services, software development and mobile applications, outsourcing features, etc.) My basic principle is writing of an informative, specific, interesting and practical content for people.

I always try to do the job as well as it possible and to improve my skills. I accept a constructive criticism and practical tips. Feel free to ask me additional questions. I'll be glad to answer you and send a link to my articles.

I'm looking forward to further mutually beneficial cooperation.