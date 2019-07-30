Нужно писать тексты на строительную тематику. Например: Как положить плитку в ванной, как ее выбрать.

Тексты должны быть информационно-техническими.

Не добавляйте заявки, если не владеете темой. Оплата будет только за хороший текст.

110 рублей за 1000 збп.