Тексты на строительную тематику

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Закрыт11 заявок193 просмотра

Нужно писать тексты на строительную тематику. Например: Как положить плитку в ванной, как ее выбрать.

Тексты должны быть информационно-техническими.

Не добавляйте заявки, если не владеете темой. Оплата будет только за хороший текст.

110 рублей за 1000 збп.

6 лет назад
oksar
38 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

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