Копирайтер-носитель английского языка

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  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки138 просмотров

Требуется написать несколько текстов на английском языке под американскую аудиторию. Важно, чтоб вы в совершенстве владели письменным английским (американским) языком. Тематика - американский шоу биз. 

Обьем - около 2000-3000 символов.

6 лет назад
john29
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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