Копирайтер с изюминкой

Ищем копирайтера с интересной подачей для сайта салона красоты. Нужно написать текст для 30 страниц.

Вот так вот НЕ нравится:

Мастера салонов красоты «ХХХ» оказывают высококлассные парикмахерские услуги в городе Санкт-Петербург.

В нашей студии оказывают парикмахерские услуги мастера своего дела. Парикмахеры универсалы и стилисты регулярно повышают квалификацию, изучают современные техники стрижек и окрашивания.

Это слишком обычно и обыденно, нужно что-то более интересное, другая подача.

В откликах предлагайте свой вариант подачи, чтобы зацепило, т.к. нет возможности ходить по портфолио и оценивать чужие тексты, это сложно и через 3 текста глаз замыливается, мозг уже не работает.