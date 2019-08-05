Вы подходите, если: - строитель или имеете экспертизу в стройке (бетон); - готовы написать авторскую статью с публикацией вашей фотографии и имени; - хотите поделиться собственным опытом; - нормально ...
Статья о Digital Marketing Analytics для eCommerce (English)
Для блога нужно написать SEO-оптимизированную статью на 10 000 символов без пробелов.
Мы предоставляем четкое ТЗ с:
- ключевыми словами;
- структурой;
- вспомогательными ссылками (статьи на такие же темы);
- описанием целевой аудитории.
Текст должен быть:
- легким для восприятия, написан на грамотном английском (British) – уровень upper-intermediate, advanced;
- интересным и содержать статистические подтверждения предположений;
- быть готов за 4-5 рабочих дней.
Обязательно:
Иметь опыт написания статей о диджитал маркетинге, разбираться в онлайн-каналах продвижения (например,понимать, чем органический трафик отличается от реферального), иметь представление о том, как работает маркетинг для онлайн магазинов.
Желательно:
Иметь базовые знания Google Analytics.
Обязательно присылайте примеры своего контента на английском.
Если сойдемся, будут еще статьи
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать СЕО текст на португальском (бразилианском) языке на главную страницу сайта 5500 - 8500, есть подробное ТЗ - вышлю исполнителю.Закрыт6 лет назад
- $400
Ищем копирайтера с интересной подачей для сайта салона красоты. Нужно написать текст для 30 страниц. Вот так вот НЕ нравится: Мастера салонов красоты «ХХХ» оказывают высококлассные парикмахерские услуги в городе Санкт-Петербург. ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно написать СЕО текст на итальянском языке на главную страницу сайта 5500 - 8500, есть подробное ТЗ - вышлю исполнителю.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать СЕО текст на французском языке на главную страницу сайта 5500 - 8500, есть подробное ТЗ - вышлю исполнителю.Закрыт6 лет назад
Нужно написать СЕО текст на немецком языке на главную страницу сайта 5500 - 8500, есть подробное ТЗ - вышлю исполнителю.Закрыт6 лет назад
Наша компания базируется на острове Крит, и занимается строительной отраслью! Нам нужен человек который сможет сделать копирайтинг по многим отраслям касающиеся строийки! Для полного понимания желательно чтоб вы связались с нами.Копирайтинг15 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать несколько текстов на английском языке под американскую аудиторию. Важно, чтоб вы в совершенстве владели письменным английским (американским) языком. Тематика - американский шоу биз. Обьем - около 2000-3000 символов.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $2
Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от имени покупателя. Номер заказа, фото чека, либо гарантийки, либо товара (нужно для подтверждения сделки) скину на электронку, или Вайбер. Текст: положительное описание сотрудничества ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
Добрый день! Нужен автор для написания текстов на англ. Стоимость - 100 руб./1000 знаков. Требования небольшие. Уровень Гугл переводчика — сразу минус, можете не писать. Для работы обязательно потребуется скайп, поэтому сразу ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад