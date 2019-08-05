Статья о Digital Marketing Analytics для eCommerce (English)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки220 просмотров

Для блога нужно написать SEO-оптимизированную статью на 10 000 символов без пробелов. 

Мы предоставляем четкое ТЗ с: 

- ключевыми словами; 

- структурой; 

- вспомогательными ссылками (статьи на такие же темы); 

- описанием целевой аудитории. 

Текст должен быть: 

- легким для восприятия, написан на грамотном английском (British) – уровень upper-intermediate, advanced; 

- интересным и содержать статистические подтверждения предположений; 

- быть готов за 4-5 рабочих дней. 

Обязательно:

Иметь опыт написания статей о диджитал маркетинге, разбираться в онлайн-каналах продвижения (например,понимать, чем органический трафик отличается от реферального), иметь представление о том, как работает маркетинг для онлайн магазинов.

Желательно: 

Иметь базовые знания Google Analytics. 

Обязательно присылайте примеры своего контента на английском.

Если сойдемся, будут еще статьи

Написание статей
6 лет назад
Lavskaya
32 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
6 лет назад
$60
3 дня
Escrow
Хороший копирайтер, который умеет вникунть в тему и интересно её подать. Заказывала написание статьи на английском, тема спицефическая, но это не помешало вовремя и согласно ТЗ её сделать. Советую всем и продолжаю с работать с Алексеем.
Приятный Заказчик с интересным заказом :) Был очень рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
6 лет назад
Лучший копирайтер апреля
ТОП-10
Копирайтинг

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