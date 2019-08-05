Статья о Digital Marketing Analytics для eCommerce (English)

Для блога нужно написать SEO-оптимизированную статью на 10 000 символов без пробелов.

Мы предоставляем четкое ТЗ с:

- ключевыми словами;

- структурой;

- вспомогательными ссылками (статьи на такие же темы);

- описанием целевой аудитории.

Текст должен быть:

- легким для восприятия, написан на грамотном английском (British) – уровень upper-intermediate, advanced;

- интересным и содержать статистические подтверждения предположений;

- быть готов за 4-5 рабочих дней.

Обязательно:

Иметь опыт написания статей о диджитал маркетинге, разбираться в онлайн-каналах продвижения (например,понимать, чем органический трафик отличается от реферального), иметь представление о том, как работает маркетинг для онлайн магазинов.

Желательно:

Иметь базовые знания Google Analytics.

Обязательно присылайте примеры своего контента на английском.

Если сойдемся, будут еще статьи