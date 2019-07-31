Копирайтер для английских текстов по тематике продажи мебели

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Закрыт3 заявки415 просмотров

Тестовое ТЗ на оценку работ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Za2gj9C1ZqUp5w6IPoE4DlNsclEUeWaMwOaDaiMJPM/edit#gid=0

6 лет назад
HelenM
Елена 
44 года
11 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров