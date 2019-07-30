Нужен копирайтер

Ищу копирайтера, который напишет текста для сайта по ТЗ(под seo).

Тематика связанная с промышленностью. В личку отвечу.

Хотелось бы, чтобы текст был "по делу" с мин.фраз типа:

Обратившись к компании «рога и копыта»,клиенту будет не о чем беспокоиться, ему останется лишь ждать окончания работ и попивать кофе. Мы самые лучшие в Украине и всем мире. Именно поэтому не стоит пробовать осуществлять этот процесс самостоятельно, лучше обратиться к профессионалам,которыми мы являемся, даже сам......

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и тп. и это все растягивается на пару абзацев.