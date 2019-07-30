Нужен копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок385 просмотров

Ищу копирайтера, который напишет текста для сайта по ТЗ(под seo).

Тематика связанная с промышленностью. В личку отвечу.

Хотелось бы, чтобы текст был "по делу" с мин.фраз типа: 

Обратившись к компании «рога и копыта»,клиенту будет не о чем беспокоиться, ему останется лишь ждать окончания работ и попивать кофе. Мы самые лучшие в Украине и всем мире. Именно поэтому не стоит пробовать осуществлять этот процесс самостоятельно, лучше обратиться к профессионалам,которыми  мы являемся, даже сам...... 

Чтобы получить более подробную информацию о наших ценах, позвоните нам по номерам указанным на сайте или заполните форму и мы сами вам перезвоним........ Мы охотно проконсультируем вас и сделаем........

 и тп. и это все растягивается на пару абзацев.

6 лет назад
black-mother
Мари 
33 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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