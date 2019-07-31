Подготовить несколько текстов на разные темы

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт97 заявок832 просмотра

Требуется копирайтер для написания статей. 

Я выдаю тему, количество знаков, ключи, примерное содержание статьи и/или ссылку на источник.  

В текст не требуется что-либо вставлять.Оплата 30 рублей за 1000 збп.Нужны ответственные люди, которые не пропадают. 

Все подробности высылаю по запросу

Написание статей
5 лет назад
petrovsasha-93
Саша 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров