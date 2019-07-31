Написать шаблон переписки и ответов для менеджера 100 р. - 1000 знаков
Подготовить несколько текстов на разные темы
Требуется копирайтер для написания статей.
Я выдаю тему, количество знаков, ключи, примерное содержание статьи и/или ссылку на источник.
В текст не требуется что-либо вставлять.Оплата 30 рублей за 1000 збп.Нужны ответственные люди, которые не пропадают.
Все подробности высылаю по запросу
Заявки фрилансеров
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