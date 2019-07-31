Написать статью "помощь экстрасенса онлайн"

Мой опыт общения с этим заказчиком превзошёл все ожидания: уважительная, тактичная, приятная в общении, легко и просто доносит до исполнителя суть задания, оплату производит сразу, без задержек. Такие заказчики "на вес золота". Очень рекомендую.