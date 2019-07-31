Написать статью "помощь экстрасенса онлайн"

$6
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Завершен8 заявок195 просмотров

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Объяснить, для чего обращаются к экстрасенсам.

Дать рекомендации, как правильно задать вопрос, чтобы получить быструю помощь.

6 лет назад
Nanastya
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Polinakotowa_66
Полина 
58 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$6
4 дня
Escrow
Хороший автор, богатый словарный запас и легкий слог. А еще - просто приятный в общении человек. Спасибо за работу!
Мой опыт общения с этим заказчиком превзошёл все ожидания: уважительная, тактичная, приятная в общении, легко и просто доносит до исполнителя суть задания, оплату производит сразу, без задержек. Такие заказчики "на вес золота". Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

Polinakotowa_66
Полина 
58 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад