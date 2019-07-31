Polinakotowa_66

Полина Polinakotowa_66

 
58 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Написание текстов, рерайт

Умею и люблю писать тексты, могу сделать рерайт статьи, которую предложите Вы. Имею опыт написания статей в ВК. У меня два высших гуманитарных образования. Готова приложить все свои знания, умения и опыт, чтобы выполнить Вашу работу качественно и в срок. 

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Отзывы заказчиков

Nanastya
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Написать статью "помощь экстрасенса онлайн"
Хороший автор, богатый словарный запас и легкий слог. А еще - просто приятный в общении человек. Спасибо за работу!
Мой опыт общения с этим заказчиком превзошёл все ожидания: уважительная, тактичная, приятная в общении, легко и просто доносит до исполнителя суть задания, оплату производит сразу, без задержек. Такие заказчики "на вес золота". Очень рекомендую.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга