Написание текстов, рерайт
Умею и люблю писать тексты, могу сделать рерайт статьи, которую предложите Вы. Имею опыт написания статей в ВК. У меня два высших гуманитарных образования. Готова приложить все свои знания, умения и опыт, чтобы выполнить Вашу работу качественно и в срок.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
6 лет назад
Хороший автор, богатый словарный запас и легкий слог. А еще - просто приятный в общении человек. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Мой опыт общения с этим заказчиком превзошёл все ожидания: уважительная, тактичная, приятная в общении, легко и просто доносит до исполнителя суть задания, оплату производит сразу, без задержек. Такие заказчики "на вес золота". Очень рекомендую.
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга