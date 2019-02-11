Nanastya

Анастасия Смирнова Nanastya

 
26 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Автор биографий звезд

    Ищу человека, увлекающегося биографиями известных личностей, или того, кто просто хочет писать о звездах. Умение искать доп. информацию в соцсетях, инстаграме и на других платформах приветствуется.  Пожалуйста, оставляйте заявку только в том случае, если Вам это действительно ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен автор

    Ищу человека, увлекающегося биографиями известных личностей, или того, кто просто хочет писать о звездах. Умение искать доп. информацию в соцсетях, инстаграме и на других платформах приветствуется.  Пожалуйста, оставляйте заявку только в том случае, если Вам это действительно ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен зоолог или вет. врач

    Ищу эксперта с образованием (зоолог или вет.врач) — нужно проверять статьи про животных. Задача: исправлять фактические ошибки, если есть. + добавлять свой комментарий к теме.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищем автора для статей по тематике "сад и огород"

    Уважаемые Авторы! Ищем копирайтера, желающего писать на огородную тематику: сорта овощных, ягодных и фруктовых культур, посадки, уход за растениями, лунные календари,  фермерство и т.д....  Оплата: 40 руб. за 1000 симв. б/п.

    Копирайтинг62 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Автор на тему косметологии

    Уважаемые Авторы! Ищем человека, который разбирается в косметологии. Статьи будут большие (от 10000 символов). Оплата: 50 руб. за 1000 симв.  Необходимо написать около 100 статей. Обязательное условие: согласие на публикацию статьи с указанием авторства:  ФИО +  контакты ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищем автора статей на тему "красота и здоровье"

    Уважаемые Авторы! Ищем человека, который разбирается в косметологии. Статьи будут большие (от 10000 символов). Оплата: 50 руб. за 1000 симв.  Необходимо написать около 100 статей. Обязательное условие: согласие на публикацию статьи с указанием авторства:  ФИО +  контакты ...

    Копирайтинг61 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищем автора для статей по тематике "красота и здоровье"

    Уважаемые Авторы! Ищем человека, который разбирается в косметологии. Статьи будут большие (от 10000 символов). Оплата: 40 руб. за 1000 симв. Основные темы: уход за лицом и волосами, подбор косметических средств, спа-процедуры и др. В общем, писать нужно ...

    Копирайтинг100 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обзор товаров для сада

    Здравствуйте, уважаемые авторы! Ищем человека, который пишет продающие тексты. Нужны обзоры дачным товарам.   Задача: прорекламировать товар, привлечь читателя к покупке.  Цена фиксированная: 40 р за статью Объем 800-1200 симв б.п

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен косметолог для вычитки текстов

    Ищем человека с медицинским образованием (подтвердить документально), который смог бы читать несколько статей в неделю и одобрять или не одобрять  публикацию на сайте.  В случае неодобрения нужно четко сформулировать замечания.  Оплата договорная.

    Редактирование и Корректура14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищем автора статей на тему "красота и здоровье"

    Уважаемые Авторы! Ищем человека, который разбирается в косметологии. Статьи будут большие (от 10000 символов). Оплата: 40 руб. за 1000 симв. (возможно повышение до 50 р за 1000 символов, если ваша статья будет Вами вычитана, и она ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищем автора для статей по тематике "сад и огород"

    Уважаемые Авторы! Ищем копирайтера, желающего писать на огородную тематику: сорта овощных, ягодных и фруктовых культур, посадки, уход за растениями, лунные календари,  фермерство и т.д....  Оплата: 40 руб. за 1000 симв. б/п.

    Копирайтинг62 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Что такое праймер? Для чего его используют?

    Объем текста: 1000 -1500 знаков ( 40 рублей за 1000 символов) Требуемая уникальность: 90% по text.ru Дополнительная информация: Заказ оплачивается по фактическому объему. Текст должен быть разделен на абзацы Желательно, чтобы был список   Дедлайн: 24 часа    Аудитория женская ( возраст не ограничен)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Polinakotowa_66
Полина 
57 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Написать статью "помощь экстрасенса онлайн"
Мой опыт общения с этим заказчиком превзошёл все ожидания: уважительная, тактичная, приятная в общении, легко и просто доносит до исполнителя суть задания, оплату производит сразу, без задержек. Такие заказчики "на вес золота". Очень рекомендую.
Хороший автор, богатый словарный запас и легкий слог. А еще - просто приятный в общении человек. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
VictoryLovegood
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Томат Яблонька России: описание и характеристика сорта, фото, отзывы
Один из самых приятных заказчиков, встреченных мной на фрилансе. Всегда отвечает на вопросы, максимально подробное ТЗ, не пропадает. Рекомендую всем для сотрудничества.
Отличный автор. Качественные тексты и верстка. Ответственно подходит к делу! Рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
YuliyaF
Юлия 
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Что такое праймер? Для чего его используют?
Очень приятно иметь дело с такими заказчиками! Понятное ТЗ, оперативная связь и помощь по всем интересующим вопросам, мгновенная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество! Всем рекомендую!
Отличный автор! Приятный в общении. ТЗ полностью соблюдено. Буду продолжать сотрудничество:)
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