Ищу человека, увлекающегося биографиями известных личностей, или того, кто просто хочет писать о звездах. Умение искать доп. информацию в соцсетях, инстаграме и на других платформах приветствуется. Пожалуйста, оставляйте заявку только в том случае, если Вам это действительно ...