Ищу автора на выполнение 10 статей на эзотерическую тематику: сонники, приметы, гадания и тд. Оплата: 40 р за 1000 симв б.п
- Копирайтинг24 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу человека, увлекающегося биографиями известных личностей, или того, кто просто хочет писать о звездах. Умение искать доп. информацию в соцсетях, инстаграме и на других платформах приветствуется. Пожалуйста, оставляйте заявку только в том случае, если Вам это действительно ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу человека, увлекающегося биографиями известных личностей, или того, кто просто хочет писать о звездах. Умение искать доп. информацию в соцсетях, инстаграме и на других платформах приветствуется. Пожалуйста, оставляйте заявку только в том случае, если Вам это действительно ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу эксперта с образованием (зоолог или вет.врач) — нужно проверять статьи про животных. Задача: исправлять фактические ошибки, если есть. + добавлять свой комментарий к теме.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
Уважаемые Авторы! Ищем копирайтера, желающего писать на огородную тематику: сорта овощных, ягодных и фруктовых культур, посадки, уход за растениями, лунные календари, фермерство и т.д.... Оплата: 40 руб. за 1000 симв. б/п.Копирайтинг62 заявкиЗакрыт4 года назад
Уважаемые Авторы! Ищем человека, который разбирается в косметологии. Статьи будут большие (от 10000 символов). Оплата: 50 руб. за 1000 симв. Необходимо написать около 100 статей. Обязательное условие: согласие на публикацию статьи с указанием авторства: ФИО + контакты ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Уважаемые Авторы! Ищем человека, который разбирается в косметологии. Статьи будут большие (от 10000 символов). Оплата: 50 руб. за 1000 симв. Необходимо написать около 100 статей. Обязательное условие: согласие на публикацию статьи с указанием авторства: ФИО + контакты ...Копирайтинг61 заявкаЗакрыт4 года назад
- $6
Написать текст на страницу сайта. Объяснить, для чего обращаются к экстрасенсам. Дать рекомендации, как правильно задать вопрос, чтобы получить быструю помощь.Завершен4 года назад
Уважаемые Авторы! Ищем человека, который разбирается в косметологии. Статьи будут большие (от 10000 символов). Оплата: 40 руб. за 1000 симв. Основные темы: уход за лицом и волосами, подбор косметических средств, спа-процедуры и др. В общем, писать нужно ...Копирайтинг100 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, уважаемые авторы! Ищем человека, который пишет продающие тексты. Нужны обзоры дачным товарам. Задача: прорекламировать товар, привлечь читателя к покупке. Цена фиксированная: 40 р за статью Объем 800-1200 симв б.пКопирайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем человека с медицинским образованием (подтвердить документально), который смог бы читать несколько статей в неделю и одобрять или не одобрять публикацию на сайте. В случае неодобрения нужно четко сформулировать замечания. Оплата договорная.Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт4 года назад
Уважаемые Авторы! Ищем человека, который разбирается в косметологии. Статьи будут большие (от 10000 символов). Оплата: 40 руб. за 1000 симв. (возможно повышение до 50 р за 1000 символов, если ваша статья будет Вами вычитана, и она ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Уважаемые Авторы! Ищем копирайтера, желающего писать на огородную тематику: сорта овощных, ягодных и фруктовых культур, посадки, уход за растениями, лунные календари, фермерство и т.д.... Оплата: 40 руб. за 1000 симв. б/п.Копирайтинг62 заявкиЗакрыт5 лет назад
Написать статью. Размер текста: от 6300 до 14800.Завершен5 лет назад
Объем текста: 1000 -1500 знаков ( 40 рублей за 1000 символов) Требуемая уникальность: 90% по text.ru Дополнительная информация: Заказ оплачивается по фактическому объему. Текст должен быть разделен на абзацы Желательно, чтобы был список Дедлайн: 24 часа Аудитория женская ( возраст не ограничен)Завершен5 лет назад