Тексты для сайта грузоперевозок - ищем автора

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Закрыт3 заявки407 просмотров

Необходимы тексты для сайта компании по грузаперевозкам.

Необходимо 1) писать(рерайт и копирайт) новые статьи 2) редактировать старые

Делать нужно рерайт и копирайт текста. Иногда править статьи уже имеющиеся на сайте.

Необходимо в день давать по нескольку статей совокупным объемом 9000-15000 символов.

Цена 50 руб за 1000 символов. Статей нужно будет порядки 1000 - 1500 штук

6 лет назад
s-iweb
43 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров