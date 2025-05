Английский копирайтинг: арбитраж трафика и партнерки

Требования:

- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ;

- Грамотный английский язык (C1, C2)

Требования к текстам:

- Уникальные;

- Отсутствие воды и мусорных сентенций;

- Содержательные;

- Структуированные (маркированные списки, абзацы, подзаголовки, профессиональная аксиоматика)

Тематика статей – CPA, арбитраж, партнерские программы (!).

Количество необходимых статей – 5.

Темы статей и объем:

- 100+ TOP Affiliate Programs – Best High Paying Affiliate Programs of 2019 For Online Money Making (20к)

- 50+ TOP CPA Networks – Best Affiliate Cost Per Action Networks of 2019 For Beginners In Money Making (10к)

- 50+ TOP Travel Affiliate Programs – Best CPA Travel Networks and Offers of 2019 For Sites and Online Bloggers (20к)

- 20+ TOP Bitcoin Affiliate Programs – Best Crypto Affiliate Networks of 2019 For Online Money Making (15к)

- 20+ TOP Binary Options Affiliate Programs – Best High Paying Binary Networks of 2019 For Money Making (10к)

Объемы большие, качество должно быть на высоте. Пишем с нуля, рерайт мне не нужен.

Ценник – 4$ за 1000 знаков.