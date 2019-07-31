Требуется копирайтер для написания статей. Я выдаю тему, количество знаков, ключи, примерное содержание статьи и/или ссылку на источник. В текст не требуется что-либо вставлять.Оплата 30 рублей за 1000 збп.Нужны ответственные люди, которые не ...
Английский копирайтинг: арбитраж трафика и партнерки
Требования:
- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ;
- Грамотный английский язык (C1, C2)
Требования к текстам:
- Уникальные;
- Отсутствие воды и мусорных сентенций;
- Содержательные;
- Структуированные (маркированные списки, абзацы, подзаголовки, профессиональная аксиоматика)
Тематика статей – CPA, арбитраж, партнерские программы (!).
Количество необходимых статей – 5.
Темы статей и объем:
- 100+ TOP Affiliate Programs – Best High Paying Affiliate Programs of 2019 For Online Money Making (20к)
- 50+ TOP CPA Networks – Best Affiliate Cost Per Action Networks of 2019 For Beginners In Money Making (10к)
- 50+ TOP Travel Affiliate Programs – Best CPA Travel Networks and Offers of 2019 For Sites and Online Bloggers (20к)
- 20+ TOP Bitcoin Affiliate Programs – Best Crypto Affiliate Networks of 2019 For Online Money Making (15к)
- 20+ TOP Binary Options Affiliate Programs – Best High Paying Binary Networks of 2019 For Money Making (10к)
Объемы большие, качество должно быть на высоте. Пишем с нуля, рерайт мне не нужен.
Ценник – 4$ за 1000 знаков.
Заявки фрилансеров
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