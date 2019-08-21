Написание SEO оптимизированных статей для сайта грузоперевозок

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Завершен13 заявок252 просмотра

Нужен SEO копирайтер для написания нескольких статей (6-8 статей, 2 тыс. символов каждая) для сайта с тематикой "Грузоперевозки по Украине"

Что хочу получить в результате:

- Уникальный SEO текст

- Актуальность информации

- Интересное и грамотное изложение по теме (без "воды")

- Четкая структура текста

В случае успешного завершения задания возможно сотрудничество на долгосрочной основе - планируется цикл статей на данную тематику

Спасибо.

Написание статей
6 лет назад
trucking
44 года
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
6 лет назад
$40
3 дня
Escrow
Заказ выполнен в полном объеме и в сроки. Правки по замечаниям заказчика внесены достаточно оперативно!
Был рад сотрудничеству! Большое спасибо за доверие.

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
6 лет назад
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Копирайтинг