Написание SEO оптимизированных статей для сайта грузоперевозок

Нужно написать отзыв о гостинице в Яндекс Отзывах. Для выполнения нужен яндекс аккаунт, но, только, что созданный не подойдет, так как с таких аккаунтов отзывы не принимаются системой. Отзыв нужен небольшой 30-50 слов. Дам фотографии.